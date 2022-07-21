Відомий український виконавець та музикант Віктор Павлик, який взяв за дружину свою молоду асистентку Катерину Репяхову та став молодим батьком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу артист зворушив кадрами з виступу просто неба, судячи з коментарів, це було у Трускавці, що на Львівщині.

На фотографіях Віктора можна побачити у натовпі маленьких українців, які стояли з ним на сцені та підспівували. На сцену артист вийшов у темних джинсах та стильній білій вишиванці. Як видно, Павлик виглядає щасливим і з усмішкою на обличчі виступає з маленькими глядачами, а подекуди чи не "губиться" серед діток.

У підписі до публікації музикант написав: "Діти – наше майбутнє". А шанувальники в коментарях почали дякувати Віктору за цей виступ.

Зазначимо, що під час війни Віктор Павлик почав активно гастролювати країною та виступати для українських захисників, а іноді навіть співав у дуеті з військовими. Крім того, виконавець бере участь у благодійних концертах з іншими артистами, під час яких збирають кошти на підтримку української армії.

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