Известный украинский исполнитель и музыкант Виктор Павлик, который взял в жены свою молодую ассистентку Екатерину Репяхову и стал молодым отцом, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз артист умилил кадрами с выступления под открытым небом, судя по комментариям, это было в Трускавце, что во Львовской области.

На фотографиях Виктора можно увидеть в толпе маленьких украинцев, которые стояли с ним на сцене и подпевали. На сцену артист вышел в темных джинсах и стильной белой вышиванке. Как видно, Павлик выглядит счастливым и с улыбкой на лице выступает с маленькими зрителями, а местами едва ли не "теряется" среди деток.

В подписи к публикации музыкант написал: "Дети – наше будущее". А поклонники в комментариях начали благодарить Виктора за это выступление.

Отметим, что во время войны Виктор Павлик начал активно гастролировать по стране и выступать для украинских защитников, а иногда даже пел в дуэте с военными. Кроме того, исполнитель принимает участие в благотворительных концертах с другими артистами, в ходе которых собирают средства на поддержку украинской армии.

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