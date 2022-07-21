Як повідомляє Politeka.net, молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала кадри із зворушливої ​​сімейної прогулянки з маленьким сином Михайлом. Кадрами дівчина поділилася у своїх Інстаграм-Сторіз.

Маленький спадкоємець пари вже почав робити перші самостійні кроки. Катерина Репяхова пишається успіхами сина. У мікроблозі Інстаграм вона зняла, як бадьоро крокує по кімнаті однорічний Михайло.

У кадрі видно, як одягнений у смугасті шорти та майку, Михайло впевнено шагає, посміхається та робить кілька кроків навколо кімнати для ігор. Він проходить повз, але у якийсь момент втрачає рівновагу і з задоволеним виглядом плюхається на попку.

"Можна вважати, що вже пішов?", - задаэться запитанням молода мама у користувачів мережі. Згодом Катерина Репяхова додала, що малюк Михайло на вулиці ще боїться ходити без підтримки батьків, але у приміщенні вже ходить самостійно.

Нагадаємо, що молоду дружину Павлика зачепило просте питання, Катя різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика прокоментувала тему розлучення з чоловіком.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика згадала про батька, який їй погрожував.