Як повідомляє Politeka.net, молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала кадри із зворушливої сімейної прогулянки з маленьким сином Михайлом. Кадрами дівчина поділилася у своїх Інстаграм-Сторіз.
Маленький спадкоємець пари вже почав робити перші самостійні кроки. Катерина Репяхова пишається успіхами сина. У мікроблозі Інстаграм вона зняла, як бадьоро крокує по кімнаті однорічний Михайло.
У кадрі видно, як одягнений у смугасті шорти та майку, Михайло впевнено шагає, посміхається та робить кілька кроків навколо кімнати для ігор. Він проходить повз, але у якийсь момент втрачає рівновагу і з задоволеним виглядом плюхається на попку.
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"Можна вважати, що вже пішов?", - задаэться запитанням молода мама у користувачів мережі. Згодом Катерина Репяхова додала, що малюк Михайло на вулиці ще боїться ходити без підтримки батьків, але у приміщенні вже ходить самостійно.
Нагадаємо, що молоду дружину Павлика зачепило просте питання, Катя різко відповіла.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика прокоментувала тему розлучення з чоловіком.
Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика згадала про батька, який їй погрожував.