Катріна відреагувала на запитання про свого батька.

Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка одружена з артистом Віктором Павликом, зараз вона разом із чоловіком вирушила на невеликий відпочинок, де проводила багато часу. Також Катерина вирішила відповісти на питання, що цікавлять фанатів, і висловилася про особисте життя.

«Вибачте, можливо, надто особисте. Чому ви не показуєте свого батька? - Запитали у Катерини. На що вона поспішила коротко відповісти: «Ми не спілкуємося».

Зазначимо, Репяхова раніше зізналася, що колись чудовий будинок із її спогадами був власністю її батька. Проте чоловік збанкрутував та заклав будинок, який у результаті у них відібрали.

Катерина не спілкується із батьком, який раніше їй погрожував. Дружина Віктора Павлика впевнена, що її батько має проблеми з психічним здоров'ям.

Не обходиться Катерина і без скандалів: публічні розбірки з екс-дружиною Павлика, суд, заява про сварку з чоловіком та жалування розійтися. А нещодавно вона відповіла на запитання фанів, що їх більше цікавить.

Не обійшлося і так про конфлікт з Павликом, щоправда Катерина від прямої відповіді увільнула:

"Через що мало не розірвали шлюб із Віктором Павликом", - запитують шанувальники.

"Начебто не планувала розривати. Адвоката шукала для своєї подружки, теж блогера, але не для себе", - ухильно відповіла Репяхова.

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