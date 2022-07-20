Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка одружена з артистом Віктором Павликом. Дівчина часто виставляє в Інстаграм різні підробки особистого життя і вихваляється покупками, рекламою і всім, що може якось привернути до неї увагу.

Не обходиться вона і без скандалів: публічні розбирання з екс-дружиною Павлика, суд, заява про сварку з чоловіком та жалування розійтися. А нещодавно вона відповіла на запитання фанів, що їх більше цікавить.

Не обійшлося і так про конфлікт з Павликом, щоправда Катерина від прямої відповіді увільнула:

"Через що мало не розірвали шлюб із Віктором Павликом", - запитують шанувальники.

"Начебто не планувала розривати. Адвоката шукала для своєї подружки, теж блогера, але не для себе", - ухильно відповіла Репяхова.

Нагадаємо, минулого року Репяхова розповіла про сварку з чоловіком і засумнівалася у тому, що вони й надалі будуть разом.

"Це вже відповідальність Віктора Франковича, як він виходитиме з цієї ситуації. Але вдавати мені не хотілося. Мені хотілося бути чесною, як є, так є. Нехай спостерігає вся країна. Хтось намагається явно зробити нам погано, але чим це все закінчиться, побачимо", - тоді заявила Репяхова.

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