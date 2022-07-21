Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала кадры из трогательной семейной прогулки с маленьким сыном Михаилом. Кадрами девушка поделилась в своих Инстаграм-Сториз.

Маленький наследник пары уже начал делать первые самостоятельные шаги. Екатерина Репяхова гордится успехами сына. В микроблоге Инстаграм она запечатлела, как бодро шагает по комнате годовалый Михаил.

В кадре видно, как одетый в полосатые шорты и майку, Михаил уверенно шагает, улыбается и делает несколько шагов вокруг комнаты для игор. Он проходит мимо, но в какой-то момент теряет равновесие и с довольным видом плюхается на попку.

"Можна считать, что уже пошел?", - спрашивает молодая мама у пользователей сети. Позже Екатерина Репяхова добавила, что малыш Михаил на улице еще боится ходить без поддержки родителей, но в помещении уже ходит самостоятельно.

Напомним, что молодую жену Павлика зацепил простой вопрос, Катя резко ответила.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала тему развода с супругом.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика вспомнила об отце, который ей угрожал.