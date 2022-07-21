Дружину Павлика, чомусь зачепило це запитання, вона звинуватила підписницю в "заздрості" і навіть натякнула, що в тієї "явно щось не так з головою".

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова у різкій манері відповіла на невинне запитання своєї підписниці. Це можна було помітити за одним із постів, які дівчина опублікувала у своїх Інстаграм-Сторіз.

Зокрема, підписниця Катерини Репяхової поцікавилася: чому родина постійно кудись переїзжає, адже такі подорожі шкідливі для маленького сина пари Михайла.

Дружину Павлика, чомусь зачепило це запитання, вона звинуватила підписницю в "заздрості" і навіть натякнула, що в тієї "явно щось не так з головою".

"Якщо ви маєте на увазі наші подорожі до війни – тоді я вам скажу, що заздрість – це погано. А якщо ви беретеся судити наші подорожі під час війни – то я скажу вам, що у вас щось не так з головою, і не вам судити де бути людям за таких обставин", - наголосила Катерина Репяхова.

Варто нагадати, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика похвалилася перемогою в суді над його екс-дружиною.

Як повідомляла Politeka, молоду дружину Віктора Павлика розкритикували через зовнішність, Катя відповіла.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павліка несподівано заговорила про другу дитину.