Актриса показала у своєму Instagram фото в актуальних жіночних образах.
На першому знімку Ксенія Мішина позує із спортивних трикотажних шортиків рожевого кольору на шнурівці. До них вона підібрала топ з короткими рукавами лавандового кольору.
«Найактуальніший тренд цього року, ось такий костюм», - розповіла артистка.
На другому знімку героїня «Холостячки» позувала у спортивному костюмі фіолетового відтінку. Прямі штани наголосили на довгих ногах Мішиної.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
У окупантів почалася "Хімарсобоязнь": названо терміни, коли чекати нових "жестів доброї волі"
Тіло 8-річної дитини знайшли у полі на Дніпропетровщині: у поліції повідомили перші подробиці
Колаборанти панікують і планують втечу з Херсона через обстріл мосту: "Ми всі тупо приречені"
Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару показала свої тату: "Досить таки багато..."
У коментарях Ксенія наголосила, що під час війни дуже важливо підтримувати українських виробників.
"Це означає робочі місця та підтримка економіки України", - сказала Мішина.
Нагадаємо, "Чому б не випускати": Цимбалюк із "Фортечної" несподівано висловився про виїзд чоловіків за кордон.
Як повідомляла Politeka, "Таблетка позитиву": Горбунов заінтригував українців своєю новою роботою, фото.
Також Politeka писала, що "Приємно та корисно": колишня дружина Потапа Горова розповіла та показала, з ким любить цілуватися.