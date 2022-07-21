Актриса показала у своєму Instagram фото в актуальних жіночних образах.

На першому знімку Ксенія Мішина позує із спортивних трикотажних шортиків рожевого кольору на шнурівці. До них вона підібрала топ з короткими рукавами лавандового кольору.

«Найактуальніший тренд цього року, ось такий костюм», - розповіла артистка.

На другому знімку героїня «Холостячки» позувала у спортивному костюмі фіолетового відтінку. Прямі штани наголосили на довгих ногах Мішиної.

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У коментарях Ксенія наголосила, що під час війни дуже важливо підтримувати українських виробників.

"Це означає робочі місця та підтримка економіки України", - сказала Мішина.

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