Популярная продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными кадрами с поцелуями и поздравила с Днем поцелуев.
На фотографиях, которые опубликовала Ирина, можно увидеть ее милые поцелуйчики с самыми близкими – дочкой Наташей, сыном Андреем, с мамой и папой и даже с Надей Дорофеевой.
В подписи к публикации Горовая рассказала о значении поцелуев в ее жизни: "Во время поцелуя происходит магия: магия любви, нежности и заботы. Это сладкое чувство бабочек внутри и возвышение над землей, которое дарит нам другой человек и которое дарим мы своим вторым половинкам, детям, родителям и друзьям. Целоваться не только очень приятно, но и полезно. Я поздравляю всех со Всемирным днем поцелуя и желаю, чтобы каждый день вас всегда целовали яркими, душевными, добрыми, искренними, настоящими, волшебными и неповторимыми поцелуями".
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