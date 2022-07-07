Популярный украиснкий актер, звезда сериала "Крепостная" Тарас Цимбалюк, который на своем творческом фронте помогает армии, поделился в своем микроблоге в Instagram мнением относительно запретов на выезд мужчин за границу.

По словам Тараса, сейчас украинцы по всему миру, за границу выехали много женщин с детьми, тогда как их мужчины остаются в Украине. По мнению актера, многие вообще не вернутся назад и из-за этого распадуться множество украинских семей.

"Почему бы не выпускать мужчин, которые не в рядах ВСУ, за границу в свои семьи на ограниченный срок – 1-2 недели? Далее есть целый пласт украинских профессионалов, которые раньше/до войны за границей зарабатывали деньги не только для своих семей, но и для Украины. Сейчас эти мужчины сидят дома. Думаю, можно было бы урегулировать режим выезда и возвращение во время обстоятельств военного времени", - поделился Цимбалюк.

Также артист назвал странным запрет на вообще любые перемещения мужчин даже по Украине. "Еще более на данный момент странно закрыть ВСЕХ мужчин по своим населенным пунктам (по прописке) и выпускать только с разрешения военкомата", - написал актер.

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