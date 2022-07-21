Актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина пополнила свой гардероб трендовыми вещами от украинских производителей.

Актриса показала в своем Instagram фото в актуальных женственных образах.

На первом снимке Ксения Мишина позирует с спортивных трикотажных шортиков розового цвета на шнуровке. К ним она подобрала облегающий топ с короткими рукавами лавандового цвета.

«Самый актуальный тренд этого года, вот такой костюмчик», - рассказала артистка.

На втором снимке героиня «Холостячки» попозировала в спортивном костюме фиолетового оттенка. Прямые штаны подчеркнули длинные ноги Мишиной.

В комментариях Ксения отметила, что во время войны очень важно поддерживать украинских производителей.

"Это означает рабочие места и поддержка экономики Украины", - сказала Мишина.

Напомним, "Почему бы не выпускать": Цымбалюк из "Крепостной" неожиданно высказался о выезде мужчин за границу.

Как сообщала Politeka, "Таблетка позитива": Горбунов заинтриговал украинцев своей новой работой, фото.

Также Politeka писала, что "Приятно и полезно": бывшая жена Потапа Горовая рассказала и показала, с кем любит целоваться.