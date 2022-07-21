Актриса показала в своем Instagram фото в актуальных женственных образах.
На первом снимке Ксения Мишина позирует с спортивных трикотажных шортиков розового цвета на шнуровке. К ним она подобрала облегающий топ с короткими рукавами лавандового цвета.
«Самый актуальный тренд этого года, вот такой костюмчик», - рассказала артистка.
На втором снимке героиня «Холостячки» попозировала в спортивном костюме фиолетового оттенка. Прямые штаны подчеркнули длинные ноги Мишиной.
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В комментариях Ксения отметила, что во время войны очень важно поддерживать украинских производителей.
"Это означает рабочие места и поддержка экономики Украины", - сказала Мишина.
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