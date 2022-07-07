Популярный украинский телеведущий, шоумен и кинопродюсер Юрий Горбунов, который с начала войны остается в Украине и помогает армии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал на своей странице афишу своего нового фильма и пригласил украинцев в кинотеатры.

По словам Юрия, этот фильм – продолжение приключений его персонажей из "Скаженного весілля". Продюсер считает, что сейчас подобные комедийные киноленты очень нужны украинцам, чтобы отвлечься и зарядится позитивными эмоциями. При этом он подчеркнул, что часть средств от продажи билетов направят на поддержку ВСУ, а для самих защитников билеты будут бесплатными.

"Это та спасительная таблетка позитива, которая так необходима сейчас всем! Возможность отвлечься, зарядиться энергией и с новой силой продолжать делать все для нашей великой Победы! Часть вырученных средств пойдет на поддержку ВСУ, на сеансах будут специальные ряды бесплатных мест для наших Защитников! Ну и конечно это возможность поддержать киноиндустрию, в такие трудные для всех нас времена! Ждем вас!", - написал Горбунов.

Напомним, "Украинская Барби": Дорофеева в узком боди устроила горячую фотосессию, видео.

Как сообщала Politeka, "Начать с Киева, а закончить в Ялте": Никитюк заинтриговала новым сезоном "Ле Маршрутки", фото.

Также Politeka писала, что "Это была моя большая ошибка": Дзидзьо признался, где ему пришлось работать до популярности.