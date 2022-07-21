Несподівано для шанувальників вона вирішила зробити сюрприз в Інстаграм та показати себе без косметики та іншої мішури.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) зазвичай віддає перевагу зручному одягу у спортивному стилі. Щодо її концертного вбрання, то тут переважають лише сміливі вбрання, які підкреслюють форми виконавиці. Несподівано для шанувальників вона вирішила зробити сюрприз в Інстаграм та показати себе без косметики та іншої мішури.

Складно не відзначити, як чудово виглядає знаменитість - вона дійсно занадто хороша. Надя Дорофєєва зображена без макіяжу у зручній оверсайз футболці.

Українську співачку знято поблизу, і її натуральний образ просто захоплює. На обличчі Надії взагалі відсутній макіяж, а волосся покладене в недбалу, злегка розпатлану зачіску. Вона дивиться в камеру загадково і трохи сумно.

Варто зазначити, що у листопаді 2020 року виконавиця представила перший сольний кліп під псевдонімом Dorofeeva. Нові пісні Наді Дорофєєвої як сольної артистки були написані російською мовою. Нині вона формує україномовний репертуар.

Дорофєєва після нападу росії на Україну їздить європейськими країнами з благодійними концертами на підтримку України.

Нагадаємо, що Дорофєєва публічно пофліртувала з українським улюбленцем.

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