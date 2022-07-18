Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, колишня солістка гурту "Час та Скло". Зірку продюсує продюсерський центр Потапа та Ірини Горової. І в новому пості Інстаграм продюсерка показала, в якому вигляді Надя ходить студією.

На фото Дорофєєва була в одній білій сорочці, вражаючи ніжками. Але акцент на фото було зроблено на мікрофоні.

"Працюючи в креативній індустрії та створюючи разом із командою найпопулярніші музичні проекти в Україні, я мріяла потрапити за лаштунки європейського шоубізнесу, відчути та запозичити досвід колег. Я хотіла зрозуміти, як будуються процеси масштабування лейблів з погляду бізнесу – звичайно, не в таких умовах як зараз, і не так кардинально, але… Тут є однозначно, на що подивитися, що взяти і переосмислити на майбутнє", написала Горова під фото.

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