Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка кілька місяців тому заявила про розлучення з Володимиром Дантесом, фактично одразу знайшла нове кохання. Причому нею виявився друг сім'ї артистів, який також одночасно з парою влаштував розлучення із молодою дружиною з дітьми.

Надю це не збентежило і вона розпочала скандальні стосунки, які все ще обговорюють у мережі. Тим часом встигає артистка жартома фліртувати з адміністратором сторінки в Інстаграм собачки Патрона. Вона стала практично героєм держави, якого люблять і обожнюють.

Маленький вихованець, який займається розмінуванням із українськими захисниками, вчора відзначав день народження. Не обійшлося без жартів:

"З днем ​​народження, шкода, що ми раніше не зустрілися!" – пише жартівливо Надя.

"Нервів через твого коханого ..." - у відповідь заявили Наді.

Також зірка поділилася чарівним фото, на якому постала у всій природній красі.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Читання для мене – не лише один із улюблених процесів, а й важлива складова ментальної підтримки. Яка книга вам останнім часом допомогла/підтримала/зарядила? Поділіться у коментарях".

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