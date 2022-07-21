Неожиданно для поклонников она решила сделать сюрприз в Инстаграм и показать себя без косметики и прочей мишуры.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) обычно предпочитает удобную одежду в спортивном стиле. Что касается ее концертных нарядов, то тут преобладают только смелые наряды, которые подчеркивают формы исполнительницы. Неожиданно для поклонников она решила сделать сюрприз в Инстаграм и показать себя без косметики и прочей мишуры.

Сложно не отметить, как потрясающе выглядит знаменитость - она действительно слишком хороша. Надя Дорофеева запечатлена без макияжа в удобной оверсайз футболке.

Украинская певица снята вблизи, и ее натуральный образ просто восхитищает. На лице Надежды вообще отсутствует макияж, а волосы уложены в небрежную, слегка растрепнную прическу. Она смотрит в камеру загадочно и немного грустно.

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года исполнительница представила первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Нади Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке. Сейчас она формирует украиноязычный репертуар.

Дорофеева после нападения рф на Украину еездит по европейским странам с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Напомним, Дорофеева публично пофлиртовала с украинским любимцем.

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