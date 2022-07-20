Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка кілька місяців тому заявила про розлучення з Володимиром Дантесом і вже знайшла нове кохання, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним фото, на якому постала у всій природній красі.

На новій фотографії Надя знята, стоячи біля дзеркала в затишній кімнаті. Перед камерою вона постала у незвичайній чорній футболці з оригінальним зображенням українського паспорта. Руки співачка запустила у волосся, відкинувши його назад, а на її обличчі немає ні грама косметики. На цьому знімку Надя дивиться прямо в камеру і має дуже природний вигляд.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Читання для мене – не лише один із улюблених процесів, а й важлива складова ментальної підтримки. Яка книга вам останнім часом допомогла/підтримала/зарядила? Поділіться у коментарях. А зовсім скоро я поділюся з вами своїми книжковими рекомендаціями у новому спеціальному проекті".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки, відповідаючи на її запитання і засинаючи компліментами: "Красуня", "Де таку футболку можна знайти", "Така красива без макіяжу", "Така красива", "Дуже природна".

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