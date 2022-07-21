Як повідомляє Politeka.net , український шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився важливим інгредієнтом, який робить млинцеве тісто повітряним, наче перина.

Рецепт приготування млинців Клопотенко опублікував на своїй сторінці Instagram.

«Сенс цих млинців у тому, що вони дріжджові. Це змінює їхню структуру і перетворює на якусь перину, на якій вашій нервовій системі дуже потрібно полежати. Ми ще потім ллємо їх топленим вершковим маслом з медом і буде взагалі добре і солодко», - розповів кулінар.

Важливо 2: інгредієнти повинні бути не з холодильника, а кімнатної температури, щоб у дріжджів не стався стрес.

Спосіб приготування:

У 300 мл теплого молока (трохи треба підігріти) з одного боку насипте 1ст. цукру та дрібку солі, а з іншого – 15г живих дріжджів. Перемішайте та залиште на 10 хв у теплому місці (тут проблем не буде, тому що зараз літо та кожне місце – тепле). Коли побачите на поверхні молока маленькі бульбашки повітря, то дріжджі ожили і можна рухатися далі. Поки що рухатися не почали дріжджі. Отже, додайте 1 яйце, 150г борошна і добре перемішує. Так, щоб до однорідності. Наливаєте столову ложку олії, перемішуєте, накриваєте миску чимось і залишаєте тісто на 40хв. Потім обережно перемішуйте все ополоником і смажите млинці.

«Їжьте та відчуваєте щось рідне та зрозуміле», - зазначив Клопотенко.

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