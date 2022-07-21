Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился важным ингридиентом, который делает блинное тесто воздушным, словно перина.

Рецепт приготовления блинов Клопотенко опубликовал на своей странице в Инстаграм.

«Смысл этих блинов в том, что они дрожжевые. Это изменяет их структуру и превращает в какую-то перину, на которой вашей нервной системе очень нужно полежать. Мы еще потом польем их топленым сливочным маслом с медом и будет вообще хорошо и сладко», - рассказал кулинар.

Важное 2: ингредиенты должны быть не из холодильника, а комнатной температуры, чтобы у дрожжей не произошел стресс.

Способ приготовления:

В 300 мл теплого молока (немного надо подогреть) с одной стороны насыпьте 1ст.л. сахара и щепотку соли, а с другой – 15г живых дрожжей. Перемешайте и оставьте на 10 мин в теплом месте (здесь проблем не будет, потому что сейчас лето и каждое место – теплое). Когда увидите на поверхности молока маленькие пузырьки воздуха, значит дрожжи ожили и можно двигаться дальше. Пока двигаться не начали дрожжи. Итак, прибавляете 1 яйцо, 150г муки и хорошо перемешиваете. Да, чтобы до однородности. Наливаете столовую ложку масла, перемешиваете, накрываете миску чем-то и оставляете тесто на 40мин. Затем осторожно перемешиваете все половником и жарите блины.

«Едите и чувствуете что-то родное и понятное», - отметил Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко нагнал аппетита новым рецептом украинского блюда, видео.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как сделать быстро вечер вкусным.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко посоветовал украинцам, что делать после победы.