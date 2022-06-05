На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" решил рассказать украинцам, как скрасить свой вечер или день благодаря вкусному блюду, которое как раз подойдет к началу летнего сезона. Даже в сложные времена можно порадовать себя чем-то полезным и питательным.
«Думайте о клубнике как о помидорах и добавляйте повсюду, куда бы добавили помидор. Аминь. А это топ клубничный прошлогодний:
✔️Клубника + сметана (вне времени)
✔️Клубника + сыр. Завернуть в слоеное тесто и запечь
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✔️Клубника + оливковое масло + свежемолотый перец + твердый-твердый выдержанный сыр
Вы за какую клубничку?» - пишет Клопотенко.
Поклонники рассудили:
«Нужны варианты с ревинем!; А какой сыр выбрать, чтобы ребенку сладко и вкусно было? Для теста; Омг ❤️ где только сметану взять 🤪😋😋😋; Клубника + сметана 😋 , это любовь с детства не переменна 💙💛; Салат вкусный: руккола, клубника и жареная куриная печень; Клубника, рукола, брынза и немного бальзамического соуса 🤤».
Также Клопотенко оригинально отшутился о своей работе: "Националист since 1986. Личное дело: заставлял американцев, бразильцев, тайцев, болгар, литовцев, поляков, белорусов, ямайцев и мексиканцев учить гимн Украины.
Накормил французов борщом. Украинских детей путем изменения школьного питания и взаимодействия с властью заставил есть шпундры. Открыл 3 стратегические локации в Киеве, Львове и Франковске с украинской кухней. Через борщ спровоцировал россию и та напала на Украину. Перед сном целует флаг Украины", — похвастался Клопотенко.
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить молодую капусту.
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