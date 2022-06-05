Известный шеф-повар признался, что в восторге от путешествий по Украине.

Звезда одного из сезонов проекта «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко в новом посте в своем Инстаграм рассказал о впечатлениях от поездок по Украине.

«В свое время я объездил и облетал почти всю Украину и полученные тогда эмоции и впечатления очень греют сейчас. Я возвращаюсь к ним, путешествую мыслями и знаю, что мы победим. Ибо все увиденное должно существовать. Украинская земля должна существовать. Украинская нация должна существовать. Ибо оно прекрасно, прекрасно, магично и еще миллион слов любви и той любви, которую словами не выразишь», - написал Клопотенко.

Он выразил уверенность в том, что Украина победит в нынешней войне против россии.

«Украина победит, потому что у ее земли и людей много света. Украина победит, и все мы поедем и полетим по ней. Мы будем втираться в украинский воздух и осознавать, что он лучше. Что нам не нужны Италии, Франции, Испании и все остальное, потому что базой нашей души есть Украина», - подчеркнул шеф-повар.

Он также поделился атмосферным архивным фото, сделанным где-то в полях Винничины. Кадр получился очень ярким и эффектным.

Поклонники Клопотенко в комментариях активно выражают свое согласие с его постом.

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