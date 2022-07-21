Так, співачка постала у сукні молочного кольору з різними синіми та жовтими написами українською мовою. Кадрами фотосесії Анна Саліванчук поділилася на своїй сторінці у Instagram.

Дружина продюсера «Квартал 95» ефектно вигнулась, щоб шанувальники гарно розглянули написи на її вбранні.

Среди прочего можно увидеть слова «Мрія» «Родина», «Слава Украиїні», «Незалежність», «Доля» и т.д.

«Найболючіше літо в нашому житті. Війна вкрала у нас мирне щасливе життя, весну, а тепер ще літо. Для мене та для багатьох із нас триває 24 лютого, ми вважаємо лише дні цієї жахливої ​​війни », – написала Ганна Саліванчук.

Артистка каже, що їй дуже боляче за нашу країну, та всіх людей, які страждають від війни.

«Наше покоління чекає на складну, але прекрасну роботу — своєю невтомною працею побудувати нову Україну, втілити в життя її святу місію. Я вірю, що наступне літо для мене буде вже у мирній країні без війни та страждань. Україна насамперед! Слава Україні! », – резюмувала вона.

Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.

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