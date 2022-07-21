Так, певица предстала в платье молочного цвета с различными синими и желтыми надписями на украинском языке. Кадрами фотосессии Анна Саливанчук поделилась на своей странице в Instagram.

Жена продюсера «Квартал 95» эффектно выгнулась, чтобы поклонники хорошенок рассмотрели надписи на ее наряде.

Среди прочего можно увидеть слова «Мрія» «Родина», «Слава Украиїні», «Незалежність», «Доля» и т.д.

«Самое болезненное лето в нашей жизни. Война украла у нас мирную счастливую жизнь, весну, а теперь еще лето. Для меня и для многих из нас продолжается 24 февраля, мы считаем только дни этой ужасной войны», - написала Анна Саливанчук.

Артистка говорит, что ей очень больно за нашу страну, и всех людей, которые страдают от войны.

«Наше поколение ждет сложная, но прекрасная работа — своим неутомимым трудом построить новую Украину, претворить в жизнь ее святую миссию. Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране без войны и страданий. Украина прежде всего! Слава Украине!», - резюмировала она.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.