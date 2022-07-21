Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто ділиться в Інстаграм своєю думкою щодо різних ситуацій, конфліктів та поведінки публічних особистостей. Не забуває дівчина зрідка обсипати деяких знайомих різкими виразами.

«Це стан душі ... Моя «улюблена» Ботанова, яка мене заблокувала, за те, що вона сказала х *ню «поки у вас там хтось помирає ...», а ви її розносити почали. І ходячи вініри, які харчуються хайпонуть.

А вони завжди були такими, чи тільки зараз поплавило?» – пише Квіткова.

Зараз у дівчини понад 1,6 мільйона передплатників в Інстаграм, яким вона показує свою сім'ю, захоплення, свої вбрання та багато іншого.

На цей раз Даша вирішила розповісти шанувальникам, як минула її ніч, з чого почався день, а також не забула блиснути своєю схудлою фігурою перед дзеркалом.

Вночі Квітковій наснився страшний сон, після якого вона розплакалася.

«Мені сьогодні всю ніч снилися вибухи, як ми тікаємо, ховаємось тощо. Прокидатися зі сльозами на очах така собі історія», - зізналася дівчина.

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