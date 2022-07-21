Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится в Инстаграм своим мнением по поводу различных ситуаций, конфликтов и поведения публичных личностей. Не забывает девушка изредка осыпать некоторых знакомых резкими выражениями.

«Это состояние души…Моя «любимая» Ботанова, которая меня заблокировала, за то, что она сказала х*ню «пока у вас там кто-то умирает…», а вы ее разносить начали. И ходячие виниры, которые питаются хайпонуть.

А они всегда были такими или только сейчас поплавило?» - пишет Квиткова.

Сейчас у девушки более 1,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, которым она показывает свою семью, увлечения, свои наряды и многое другое.

В этот раз Даша решила рассказать поклонникам, как прошла ее ночь, с чего начался день, а также не забыла сверкнуть своей похудевшей фигурой перед зеркалом.

Ночью Квитковой приснился страшный сон, после которого она расплакалась.

«Мне сегодня всю ночь снились взрывы, как мы убегаем, прячемся и т.д. Просыпаться со слезами на глазах такая себе история», - призналась девушка.

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