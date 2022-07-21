Популярний український співак Дмитро Монатик повернувся до України та дав перший концерт після початку повномасштабної війни

Популярний український співак Дмитро Монатик повернувся до України та дав перший концерт після початку повномасштабної війни

Виступ був незвичайний. Концерт проходив у столичному метро.

У підземці зібралося безліч людей, які бажають послухати відомого виконавця Дмитра Монатика.

У себе в Інстгарам артист оприлюднив низку знімків та поділився враженнями від виступу.

«ArtОборона триває. Неймовірний концерт учора відбувся у київському метро. Рідні люди. Рідний Київ. Коли серця співають в унісон. Вчора ми виступали для військових та їхніх сімей, волонтерів, медиків та всіх, хто тримає оборону України на всіх фронтах! Дякую всім і особисто кожному, хто прийшов. Ми вистоємо! Все буде Україна! », – написав співак.

Українці також поділилися враженнями від концерту.

"Діма це неймовірно 🙏🏻💙💛",

" Це так символічно 💔",

"Неймовірний заряд натхнення, дякую",

"Діма, дуже вдячна вам, пишаюся що є вашою шанувальницею з початку вашої творчості. Люблю вас і вашу чудову родину, вашу чудову команду", - пишуть шанувальники.

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