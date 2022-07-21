Популярний український співак Дмитро Монатик повернувся до України та дав перший концерт після початку повномасштабної війни
Виступ був незвичайний. Концерт проходив у столичному метро.
У підземці зібралося безліч людей, які бажають послухати відомого виконавця Дмитра Монатика.
У себе в Інстгарам артист оприлюднив низку знімків та поділився враженнями від виступу.
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«ArtОборона триває. Неймовірний концерт учора відбувся у київському метро. Рідні люди. Рідний Київ. Коли серця співають в унісон. Вчора ми виступали для військових та їхніх сімей, волонтерів, медиків та всіх, хто тримає оборону України на всіх фронтах! Дякую всім і особисто кожному, хто прийшов. Ми вистоємо! Все буде Україна! », – написав співак.
Українці також поділилися враженнями від концерту.
"Діма це неймовірно 🙏🏻💙💛",
" Це так символічно 💔",
"Неймовірний заряд натхнення, дякую",
"Діма, дуже вдячна вам, пишаюся що є вашою шанувальницею з початку вашої творчості. Люблю вас і вашу чудову родину, вашу чудову команду", - пишуть шанувальники.
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