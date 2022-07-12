Украинский певец Дмитрий Монатик, которого ранее массово критиковали, потому что он из-за полномасштабного вторжения рф в Украину решил остаться с семьей за границей, выпустил новую композицию. Так, Монатик представил анимированный клип на свою песню From U to z.



По словам Монатика, сейчас самое больное место каждого украинца – это сердце. Поэтому первый образ, отвечающий эмоциональному шару, в котором мы существуем во время войны – самое сердце.

«Услышав песню, уже сложно было отказаться от символов. Они не столь красноречивы, как документальное или просто «живое» видео, но символами лучше охватить весь спектр чувств. Любовь, дружба, самоотверженность, жизнь, смерть и война – без пафоса и фальши, об этом хочется и нужно говорить» - пишет Монатик под отрывком из клипа.

Он подметил, что такая форма и стиль была необходима, подобный клип стал для него чем-то новым.

Ранее на своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором его сыновья Платон и Даниил читают стихотворение о мечте о мирной Украине.

"Я мечтаю, чтобы наши дети жили в мирной, цветущей, правовой, современной и свободной Украине. Верю, что так и будет. С днем Конституции!", — написал артист.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук до слез растрогала украинцев новым обращением.

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