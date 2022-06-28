Надя Дорофеева не сдержала слез после новой трагедии в Украине.

Как пишет Politeka.net, популярная певица не стала скрывать свои эмоции после того, как узнала об ударе россиян по торговому центру в Кременчуге. Дорофеева поделилась постом на эту тему, который оказался слишком агрессивным, поэтому Инстаграм предпочел его удалить. Тогда Надя опубликовала еще несколько сториз.

«Не могу успокоиться. Ненавижу», - призналась певица.

Она поделилась коротким видео, на котором не смогла сдержать слез.

«Инста удаляет все посты. Сейчас, мне кажется, рыдает вся страна…Друзья, держитесь!», - обратилась к украинцам Дорофеева.

В своем посте, посвященном трагедии, певица подчеркнула, что действия российской армии – ни что иное, как терроризм.

«Когда используют насилие над мирными людьми – это терроризм. Каждый день так по всей Украине! Это торговый центр, в котором люди. Спасательные работы ведутся. На данный момент уже 13 погибших. Все это слишком. Мне невыносимо больно», - написала звезда.

Отметим, что по последним данным количество погибших в результате российской атаки в Кременчуге выросло до 16 человек. Еще почти 60 пострадали.

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