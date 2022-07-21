Выступление было необычное. Концерт проходил в столичном метро.

В подземке собралось огромное число людей, желающих послушать известного исполнителя Дмитрия Монатика.

У себя в Инстгарам артист обнародовал ряд снимков и поделился впечатлениями от выступления.

Популярные статьи сейчас

Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием

Полякова довела поклонников до слез, запев после языкового скандала на украинском: "Несмотря на то..."

Чтобы как в Виннице: мужчина просил россиян ударить ракетами по его родной Одессе

Звезда "Женского квартала" Сопонару показала свои тату: "Довольно таки много..."

Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Показать еще

«ArtОборона продолжается. Невероятный концерт вчера прошел в киевском метро. Родные люди. Родной Киев. Когда сердца поют в унисон. Вчера мы выступали для военных и их семей, волонтеров, медиков и всех, кто держит оборону Украины на всех фронтах! Благодарю всех и лично каждого, кто пришел. Мы выстоим!!! Всё будет Украина!!!», - написал певец.

Украинцы также поделились впечателниями от концерта.

"Дима это невероятно🙏🏻💙💛",

" Это так символично 💔",

"Невероятный заряд вдохновения, спасибо",

"Дима, несказанно благодарная вам, горжусь что является вашей поклонницей с начала вашего творчества. Люблю вас и вашу замечательную семью, вашу замечательную команду", - пишут поклонники.

Напомним, Монатик показал самое больное место каждого украинца: "Уже сложно было отказаться"

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" неожиданно высказался об украинцах и русских.

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева в слезах не сдержалась после трагедии.