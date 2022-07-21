Выступление было необычное. Концерт проходил в столичном метро.
В подземке собралось огромное число людей, желающих послушать известного исполнителя Дмитрия Монатика.
У себя в Инстгарам артист обнародовал ряд снимков и поделился впечатлениями от выступления.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Полякова довела поклонников до слез, запев после языкового скандала на украинском: "Несмотря на то..."
Чтобы как в Виннице: мужчина просил россиян ударить ракетами по его родной Одессе
Звезда "Женского квартала" Сопонару показала свои тату: "Довольно таки много..."
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
«ArtОборона продолжается. Невероятный концерт вчера прошел в киевском метро. Родные люди. Родной Киев. Когда сердца поют в унисон. Вчера мы выступали для военных и их семей, волонтеров, медиков и всех, кто держит оборону Украины на всех фронтах! Благодарю всех и лично каждого, кто пришел. Мы выстоим!!! Всё будет Украина!!!», - написал певец.
Украинцы также поделились впечателниями от концерта.
"Дима это невероятно🙏🏻💙💛",
" Это так символично 💔",
"Невероятный заряд вдохновения, спасибо",
"Дима, несказанно благодарная вам, горжусь что является вашей поклонницей с начала вашего творчества. Люблю вас и вашу замечательную семью, вашу замечательную команду", - пишут поклонники.
Напомним, Монатик показал самое больное место каждого украинца: "Уже сложно было отказаться"
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" неожиданно высказался об украинцах и русских.
Также Politeka писала, что Надя Дорофеева в слезах не сдержалась после трагедии.