Популярный украинский певец Дмитрий Монатик вернулся в Украину и дал первый концерт после начала полномасштабной войны

Выступление было необычное. Концерт проходил в столичном метро.

В подземке собралось огромное число людей, желающих послушать известного исполнителя Дмитрия Монатика.

У себя в Инстгарам артист обнародовал ряд снимков и поделился впечатлениями от выступления.

«ArtОборона продолжается. Невероятный концерт вчера прошел в киевском метро. Родные люди. Родной Киев. Когда сердца поют в унисон. Вчера мы выступали для военных и их семей, волонтеров, медиков и всех, кто держит оборону Украины на всех фронтах! Благодарю всех и лично каждого, кто пришел. Мы выстоим!!! Всё будет Украина!!!», - написал певец.

Украинцы также поделились впечателниями от концерта.

"Дима это невероятно🙏🏻💙💛",

" Это так символично 💔",

"Невероятный заряд вдохновения, спасибо",

"Дима, несказанно благодарная вам, горжусь что является вашей поклонницей с начала вашего творчества. Люблю вас и вашу замечательную семью, вашу замечательную команду", - пишут поклонники.

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