Шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в важный для Украины день рассказал, в чем разница между украинцами и россиянами.

28 июня украинцы отмечают День Конституции. На своей странице в Instagram Эктор показал свое фото на Майдане Независимости, а также поздравил поклонников.

"Украина - независимое и суверенное государство. Государство, где каждый имеет право свободно жить и высказываться. Тебя не арестуют за плакат «нет войне» или недовольные высказывания о политиках", — пишет звезда.

Эктор также резко выразил свое отношение к россиянам.

"У восточного соседа День Конституции как день лопуха - назначение одинаковое. У них "право человека" неизвестное словосочетание. Черный мешок - это максимум что за твою жизнь предлагает государство. Мы никогда друг друга не поймем. И не надо", — подчеркнул "Мастер Шеф".

Хименес-Браво напомнил, как государственный праздник отмечали в мирные времена.



"В тот день был выходной, в Киеве все гуляли по Крещатику, встречались на бокал вина на Подоле. Помню еще в этот день по всему городу были концерты под открытым небом. Многие ходили в вышиванках и все улыбались", — рассказал ведущий.

Несмотря на напряженную ситуацию в стране Хименес-Браво не теряет оптимизма и верит, что уже совсем скоро вместе с нами будут праздновать и жители оккупированных Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона и Крыма.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук до слез растрогала украинцев новым обращением.

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