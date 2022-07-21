Популярна українська телеведуча та блогерка Лілія Ребрик, яка залишилася в Україні та продовжує працювати в ранковому шоу, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася милим фото, а у підписі до нього розповіла про незвичайне спостереження, яке зробила під час війни.

На новій фотографії, яку Лілія зробила сама, вона знята на прогулянці. Перед камерою телезірка з'явилася у простій блакитній футболці з милим написом: "Чи можна любити Київ ще більше?". Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до публікації Ребрик поділилася своїми спостереженнями: "Війна змінює сенси. Які слова тепер для вас табу? Як ця проклята війна змінила ваш "лексикон"?: "Спить, нехай хоч танки їдуть", "Раптом війна, а я не нафарбована", "Завтра може не прийти", "Піднімати бучу"... Зараз слова набули зовсім інших значень.

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