Популярная украинская телеведущая и блогерша Лилия Ребрик, которая осталась в Украине и продолжает работать в утреннем шоу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась милым фото, а в подписи к нему рассказала о необычном наблюдении, которое сделала во время войны.

На новой фотографии, которую Лилия сделала сама, она запечатлена на прогулке. Перед камерой телезвезда появилась в простой голубой футболке с милой надписью: "Можно ли любить Киев еще больше?". Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к публикации Ребрик поделилась своими наблюдениями: "Война меняет смыслы. Какие слова теперь для вас табу? Как эта проклятая война изменила ваш "лексикон"? Навеяно вашими ответами в сторис, из того, что вы больше не хотите никогда говорить даже в шутку: "Спит, пусть хоть танки едут", "Вдруг война, а я не накрашенная", "Завтра может не прийти", "Поднимать бучу"… Сейчас слова приобрели совсем другие значения".

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