Як повідомляє Politeka.net, молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова всіляко піариться на своєму житті, виносить скандали на публіку, проте при цьому завжди звинувачує у критиці користувачів Інстаграм та пресу. Заради популярності вона також порушує різні особисті теми і висловлюється про особисте життя.
На цей раз Репяхова відреагувала на тему розлучення з Віктором Павликом. Ще недавно вона влаштувала сварку зі співаком на публіку і заявила, що це справа чоловіка, як він виходитиме з цієї ситуації.
"Нехай спостерігає вся країна. Хтось намагається явно зробити нам погано, але чим це все закінчиться побачимо", - тоді заявила Репяхова.
А зараз відповіла про розлучення: "Ні, це неправда. Ніколи не шкодувала, що одружилася в принципі і що вийшла за ВП". – висловилася Катерина.
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Не обійшлося і так про конфлікт з Павликом, щоправда Катерина від прямої відповіді увільнула:
"Через що мало не розірвали шлюб із Віктором Павликом", - запитують шанувальники.
"Начебто не планувала розривати. Адвоката шукала для своєї подружки, теж блогера, але не для себе", - ухильно відповіла Репяхова.
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика похвалилася перемогою в суді над його екс-дружиною.
Як повідомляла Politeka, молоду дружину Віктора Павлика розкритикували через зовнішність, Катя відповіла.
Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павліка несподівано заговорила про другу дитину.