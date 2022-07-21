Репяхова заговорила про розлучення та стосунки зі співаком.

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова всіляко піариться на своєму житті, виносить скандали на публіку, проте при цьому завжди звинувачує у критиці користувачів Інстаграм та пресу. Заради популярності вона також порушує різні особисті теми і висловлюється про особисте життя.

На цей раз Репяхова відреагувала на тему розлучення з Віктором Павликом. Ще недавно вона влаштувала сварку зі співаком на публіку і заявила, що це справа чоловіка, як він виходитиме з цієї ситуації.

"Нехай спостерігає вся країна. Хтось намагається явно зробити нам погано, але чим це все закінчиться побачимо", - тоді заявила Репяхова.

А зараз відповіла про розлучення: "Ні, це неправда. Ніколи не шкодувала, що одружилася в принципі і що вийшла за ВП". – висловилася Катерина.

Не обійшлося і так про конфлікт з Павликом, щоправда Катерина від прямої відповіді увільнула:

"Через що мало не розірвали шлюб із Віктором Павликом", - запитують шанувальники.

"Начебто не планувала розривати. Адвоката шукала для своєї подружки, теж блогера, але не для себе", - ухильно відповіла Репяхова.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика похвалилася перемогою в суді над його екс-дружиною.

Як повідомляла Politeka, молоду дружину Віктора Павлика розкритикували через зовнішність, Катя відповіла.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павліка несподівано заговорила про другу дитину.