Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова всячески пиарится на своей жизни, выносит скандалы на публику, однако при этом всегда обвиняет в критике пользователей Инстаграм и прессу. Ради популярности она также поднимает различные личные темы и высказывается о личной жизни.
В этот раз Репяхова отреагировала на тему развода с Виктора Павлика. Еще недавно она устроила ссору с певцом на публику и заявила, что это дело мужа, как он будет выходить из этой ситуации.
"Пусть наблюдает вся страна. Кто-то пытается явно сделать нам плохо, но, чем это все закончится, увидим", - тогда заявила Репяхова.
А сейчас ответила о разводе: "Нет, это неправда. Никогда не жалела, что вышла замуж в принципе и что вышла за ВП". - высказалась Катерина.
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Не обошлось и без тем о конфликте с Павликом, правда Катерина от прямого ответа увильнула:
"Из-за чего чуть ли не разорвали брак с Виктором Павликом", - спрашивают поклонники.
"Вроде не планировала разрывать. Адвоката искала для своей подружки, тоже блогера, но не для себя", - ответила уклончиво Репяхова.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась победой в суде над его экс-женой.
Как сообщала Politeka, молодую жену Виктора Павлика раскритиковали из-за внешности, Катя ответила.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно заговорила о втором ребенке.