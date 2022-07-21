Репяхова заговорила про развод и отношения с певцом.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова всячески пиарится на своей жизни, выносит скандалы на публику, однако при этом всегда обвиняет в критике пользователей Инстаграм и прессу. Ради популярности она также поднимает различные личные темы и высказывается о личной жизни.

В этот раз Репяхова отреагировала на тему развода с Виктора Павлика. Еще недавно она устроила ссору с певцом на публику и заявила, что это дело мужа, как он будет выходить из этой ситуации.

"Пусть наблюдает вся страна. Кто-то пытается явно сделать нам плохо, но, чем это все закончится, увидим", - тогда заявила Репяхова.

А сейчас ответила о разводе: "Нет, это неправда. Никогда не жалела, что вышла замуж в принципе и что вышла за ВП". - высказалась Катерина.

Не обошлось и без тем о конфликте с Павликом, правда Катерина от прямого ответа увильнула:

"Из-за чего чуть ли не разорвали брак с Виктором Павликом", - спрашивают поклонники.

"Вроде не планировала разрывать. Адвоката искала для своей подружки, тоже блогера, но не для себя", - ответила уклончиво Репяхова.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась победой в суде над его экс-женой.

Как сообщала Politeka, молодую жену Виктора Павлика раскритиковали из-за внешности, Катя ответила.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно заговорила о втором ребенке.