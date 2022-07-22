Катерина заявила, що їй просто заздрять та відпочивати часто – це її особиста справа.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова вирішила відповісти на звичайне запитання користувача мережі та заявила, що її успіху просто заздрять.

У Репяхової запитали, куди вона весь час переїжджає, на що та поспішила заявити про чужу заздрість. Зазначимо, дівчина часто їздить на відпочинок з дитиною та розповідає все про себе в мережі, при цьому щоразу критикуючи кожного, хто напише їй негативний коментар.

"Якщо ви маєте на увазі наші подорожі до війни – тоді я вам скажу, що заздрість – це погано. А якщо ви беретеся судити наші подорожі під час війни – то я скажу вам, що у вас щось не так з головою, і не вам судити де бути людям за таких обставин", - заявила Репяхова.

Нагадаємо, минулого року Репяхова розповіла про сварку з чоловіком і засумнівалася у тому, що вони й надалі будуть разом.

"Це вже відповідальність Віктора Франковича, як він виходитиме з цієї ситуації. Але вдавати мені не хотілося. Мені хотілося бути чесною, як є, так є. Нехай спостерігає вся країна. Хтось намагається явно зробити нам погано, але чим це все закінчиться, побачимо", - тоді заявила Репяхова.

Нагадаємо, що молоду дружину Павлика зачепило просте питання, Катя різко відповіла.

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