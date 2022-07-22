Катерина заявила, что ей просто завидуют и отдыхать часто - это ее личное дело.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила ответить на обычный вопрос пользователя сети и заявила, что ее успеху попросту завидуют.

У Репяховой спросили, куда она все время переезжает, на что та поспешила заявить о чужой зависти. Отметим, девушка часто ездит на отдых с ребенком и рассказывает все о себе в сети, при этом каждый раз критикуя каждого, кто напишет ей негативный комментарий.

"Если вы имеете в виду наши путешествия до войны - тогда я вам скажу, что зависть - это плохо. А если вы беретесь судить наши путешествия во время войны - то я скажу вам, что у вас что-то не так с головой, и не вам судить где быть людям в таких обстоятельствах", - заявила Репяхова.

Напомним, в прошлом году Репяхова рассказала о ссоре с мужем и усомнилась в том, что они и дальше будут вместе.

"Это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации. Но делать вид мне не хотелось. Мне хотелось быть честной, как есть, так есть. Пусть наблюдает вся страна. Кто-то пытается явно сделать нам плохо, но, чем это все закончится, увидим", - тогда заявила Репяхова.

Напомним, что молодую жену Павлика зацепил простой вопрос, Катя резко ответила.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала тему развода с супругом.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика вспомнила об отце, который ей угрожал.