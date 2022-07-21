Катерина Репяхова показала, що чоловік знову повернувся, коли вони попрощалися.

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала у мережі кадри прощання зі своїм чоловіком. Як виявилося, музикант їде виступати до Буковеля, а Катя із сином залишаються у Трускавці.

"Чоловік їде. Завтра ми з Трускавця бідімо їхати самі. І до самого Києва самі", - зізналася Катя та показала Віктора Павлика, який із посмішкою на обличчі запрошує українців на свій концерт у Буковелі.

Також Катерина Репяхова показала, що чоловік знову повернувся, коли вони попрощалися. Виявилось, що Віктор Павлик забув віддати на репшин свій електронний ключ від їхнього номера.

"Забув здати. Не забудь здати всі ключі на рецепшн, будь ласка. Добре, зая? Зай, бувай, бережи Михайла. Будь розумницею. Зустрінемось у Києві, колись може бути", - з усмішкою сказав Віктор Павлик і помахав рукою дружині, дивлячись з вікна автомобіля.

Нагадаємо, що молоду дружину Павлика зачепило просте питання, Катя різко відповіла.

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