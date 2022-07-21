Як повідомляє Politeka.net, молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала у мережі кадри прощання зі своїм чоловіком. Як виявилося, музикант їде виступати до Буковеля, а Катя із сином залишаються у Трускавці.
"Чоловік їде. Завтра ми з Трускавця бідімо їхати самі. І до самого Києва самі", - зізналася Катя та показала Віктора Павлика, який із посмішкою на обличчі запрошує українців на свій концерт у Буковелі.
Також Катерина Репяхова показала, що чоловік знову повернувся, коли вони попрощалися. Виявилось, що Віктор Павлик забув віддати на репшин свій електронний ключ від їхнього номера.
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"Забув здати. Не забудь здати всі ключі на рецепшн, будь ласка. Добре, зая? Зай, бувай, бережи Михайла. Будь розумницею. Зустрінемось у Києві, колись може бути", - з усмішкою сказав Віктор Павлик і помахав рукою дружині, дивлячись з вікна автомобіля.
Нагадаємо, що молоду дружину Павлика зачепило просте питання, Катя різко відповіла.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика прокоментувала тему розлучення з чоловіком.
Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика згадала про батька, який їй погрожував.