Екатерина Репяхова показала, что муж снова вернулся, когда они уже попрощались.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала в сети кадры прощания со своим мужем. Как оказалось, музыкант едет выступать в Буковель, а Катя с сыном остаются в Трускавце.

"Муж едет. Завтра мы из Трускавца бедем ехать сами. И до самого Киева сами", - призналась Катя и показала Виктора Павлика, который с улыбкой на лице приглашает украинцев на свой концерт в Буковеле.

Также Екатерина Репяхова показала, что муж снова вернулся, когда они уже попрощались. Оказалось, что Виктор Павлик забыл отдать на репшин свой электронный ключ от их номера.

"Забыл сдать. Не забудь сдать все ключи на рецепшн, пожалуйста. Хорошо, зая? Зай, пока, береги Мишу. Будь умницей. Встретимся в Киеве, когда-то может быть", - с улыбкой сказал Виктор Павлик и помахал рукой жене, выглядывая из окна автомобиля.

Напомним, что молодую жену Павлика зацепил простой вопрос, Катя резко ответила.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала тему развода с супругом.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика вспомнила об отце, который ей угрожал.