Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала в сети кадры прощания со своим мужем. Как оказалось, музыкант едет выступать в Буковель, а Катя с сыном остаются в Трускавце.
"Муж едет. Завтра мы из Трускавца бедем ехать сами. И до самого Киева сами", - призналась Катя и показала Виктора Павлика, который с улыбкой на лице приглашает украинцев на свой концерт в Буковеле.
Также Екатерина Репяхова показала, что муж снова вернулся, когда они уже попрощались. Оказалось, что Виктор Павлик забыл отдать на репшин свой электронный ключ от их номера.
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"Забыл сдать. Не забудь сдать все ключи на рецепшн, пожалуйста. Хорошо, зая? Зай, пока, береги Мишу. Будь умницей. Встретимся в Киеве, когда-то может быть", - с улыбкой сказал Виктор Павлик и помахал рукой жене, выглядывая из окна автомобиля.
Напомним, что молодую жену Павлика зацепил простой вопрос, Катя резко ответила.
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала тему развода с супругом.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика вспомнила об отце, который ей угрожал.