Після скандалу з нібито невиплатою зарплат працівникам під час війни, до якого втягнулася ще й актриса Ксенія Мішина, "Дизель шоу" продовжує радувати своїх глядачів новими концертами. Так, на сторінці студії в Instagram опублікували фрагмент відео з нового концерту, а точніше за конкретний гумористичний номер.

У ролику можна побачити актора "Дизель шоу" Дмитра Танковича, який виступає як експерт з букетів для жінок. У своєму спітчі він розповідає, як підібрати квіти коханій жінці, і які букети не потішать другу половинку.

У підписі до публікації розкрили деякі деталі майбутньої прем'єри: "Кажуть, наскільки розкішний букет чоловік дарує жінці, так сильно він її любить. А якщо він складається з буряків та капусти? Чи пива та вобли? Як визначити всю глибину почуттів? Відповідь на це питання ви дізнаєтесь у новому номері від "Дизель Шоу". Наш експерт з квіткових питань Дмитро Танкович розповість та покаже, який особливий букет вибрати, щоб підкорити обраницю".

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