После скандала с якобы невыплатой зарплат работникам во время войны, в который втянулась еще и актриса Ксения Мишина, "Дизель шоу" продолжает радовать своих зрителей новыми концертами. Так, на странице студии в Instagram опубликовали фрагмент видео с нового концерта, а точнее конкретного юмористического номера.

В ролике можно увидеть актера "Дизель шоу" Дмитрия Танковича, который выступает в качестве эксперта по букетам для женщин. В своем спитче, он рассказывает, как подобрать цветы любимой женщине, и какие букеты не обрадуют вторую половинку.

В подписи к публикации раскрыли некоторые детали будущей премьеры: "Говорят, насколько роскошный букет мужчина дарит женщине, столь сильно он ее любит. А если он состоит из свеклы и капусты? Или пива и воблы? Как определить всю глубину чувств? Ответ на этот вопрос вы узнаете в новом номере от "Дизель Шоу". Наш эксперт по цветочным вопросам Дмитрий Танкович расскажет и покажет, какой особый букет выбрать, чтобы покорить избранницу".

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