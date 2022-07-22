Телеведуча Маша Єфросиніна, яка разом зі співачкою Олею Поляковою у своїх ефірах відмовилася переходити українською мовою, тепер почала активніше використовувати рідну мову у зверненнях. На цей раз вона поспілкувалася з жінкою, яка пройшла реабілітацію у спеціальному таборі.

Так, ведуча показала Яну Якимець, вона одна з жінок, які пройшли програму відновлення у наших реабілітаційних таборах.

«І я дуже щаслива, що вона погодилася на цю розмову. У ній багато болю від пережитого Яною, її трьома дочками та чоловіком, якого катували російські нелюди. А сьогодні я дуже хочу подякувати всім, хто продовжує перераховувати кошти на відновлення жінок та дітей, які зазнали найбільших страждань від війни! Я не можу в це повірити, але вчора заїхала вже третя зміна!! - каже Єфросиніна.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила затравку до свого інтерв'ю з ендокринним гінекологом Тетяною Шевчук, записану українською мовою.

Багато шанувальників зраділи, що Єфросиніна нарешті прислухалася до їхніх потреб отримувати контент рідною мовою, але такий хід Єфросининою виявився обманом: повне інтерв'ю — знову російською.

Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.