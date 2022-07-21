Відома українка показала у своєму Instagram кадри нових придбань, а також закликала інших українців підтримувати вітчизняних виробників, щоб піднімати економіку нашої країни у такий важкий час.
"Друзі, всі ви знаєте моє бажання підтримувати все українське виробництво, а зараз особливо", - каже Даша.
На одному знімку Даша звабливо підняла білу трикотажну футболку з патріотичною символікою та засвітила свою струнку талію.
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Далі Астаф'єва одягла футболку, де зображено голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма та напис: «Доброго вечора, ми з України».
Нагадаємо, Астаф'єва несподівано засвітилася в компанії Горбунова, зачепивши Дорофєєву та Нікітюк: "Хотіли разом..."
Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов насмішив українців кадрами про росіян у Майамі.
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