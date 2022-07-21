Певица, модель и волонтер Даша Астафьева пополнила свой гардероб патриотическими вещами от украинских производителей.

Известная украинка показала в своем Instagram кадры новых приобретений, а также призвала других украинцев поддерживать отечественных производителей, чтобы поднимать экономику нашей страны в такое тяжелое время.

«Друзья, все вы знаете мое желание поддерживать всё украинское производство, а сейчас особенно», - говорит Даша.

На одном снимке Даша игриво приподняла белую трикотажную футболку с патриотичной символикой и засветила свою стройную талию.

Далее Астафьева одела футболку, где изображен председатель Николаевской ОВА Виталий Ким и надпись: «Доброго вечора, ми з України».

Напомним, Астафьева неожиданно засветилась в компании Горбунова, зацепив Дорофееву и Никитюк: "Хотели вместе..."

Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов насмешил украинцев кадрами о россиянах в Майами.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.