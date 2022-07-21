Известная украинка показала в своем Instagram кадры новых приобретений, а также призвала других украинцев поддерживать отечественных производителей, чтобы поднимать экономику нашей страны в такое тяжелое время.
«Друзья, все вы знаете мое желание поддерживать всё украинское производство, а сейчас особенно», - говорит Даша.
На одном снимке Даша игриво приподняла белую трикотажную футболку с патриотичной символикой и засветила свою стройную талию.
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Далее Астафьева одела футболку, где изображен председатель Николаевской ОВА Виталий Ким и надпись: «Доброго вечора, ми з України».
Напомним, Астафьева неожиданно засветилась в компании Горбунова, зацепив Дорофееву и Никитюк: "Хотели вместе..."
Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов насмешил украинцев кадрами о россиянах в Майами.
Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.