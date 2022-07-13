В этот раз на своей странице в Instagram Юрий разместил показательное видео, на котором семья россиян наслаждалась отдыхом на пляже в Майами, когда в небе над ними пролетел самолет с растяжкой: "Путин Х...". Радость "патриотов" рф куда-то быстро исчезла.
"Майами, пляж, руzкие, и небольшая неожиданность!", - метко подписал кадры Горбунов.
Украинцы в комментариях смеются и удивляются, что же любители рф забыли в США:
"По харе видно, что они поддерживают х.ла, почему же отдыхают в Америке которую они так ненавидят, животные";
"Приятная неожиданность😄";
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"Видео сделало мой день😂";
"Чтобы им по всему миру неожиданность. Чтобы не признавались кто и откуда. Изгои";
"Мне интересно, что они делают в том Майами, Америка зло 😂😂😂 пусть идут в Сочи";
"Чтобы никто не забывал✊";
"Бедные рyzzкие, это же как плохо стало в рашке, что они уехали в загнивающую Америку";
"Надо так пролететь над россией".
Напомним, Ефросинина после языкового скандала с Поляковой снова нарвалась на гнев украинцев.
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