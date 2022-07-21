Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка кілька місяців тому зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, поскаржилася в мережі, що її розкритикували за фігуру. У своїх інста-сторіс дівчина знову опублікувала відверті кадри, а також відповіла хейтерам.
За словами Ані, після публікації милого відео з відпочинку вона отримала безліч позитивних коментарів та компліментів. Однак, були й ті, хто розкритикував фігуру зірки, називаючи її товстою. Трінчер мовчати не стала і відповіла на найжорсткіші коментарі на свою адресу.
Також співачка зізналася, що ніколи не вважала свою фігуру ідеальною, при цьому сторіс вона супроводжувала черговим відвертим знімком у білизні, на якій виглядає дуже стрункою та підтягнутою. "Не було жодного дня, щоб я собі сказала - у мене ідеальна фігура", - підписала сторіс Трінчер.
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Зазначимо, що раніше співачка опублікувала ряд відео у сторіс, на яких крутила принадами у різних стильних бікіні. Також днями Анна опублікувала фото з відпочинку, на яких також демонструвала фігуру та форми у купальнику.
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