Певица пожаловалась, что после откровенных фото и видео ее захейтили в соцсети.

Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая несколько месяцев назад сделала пластическую операцию по увеличению груди, пожаловалась в сети, что ее раскритиковали за фигуру. В своих инста-сторис девушка снова опубликовала откровенные кадры, а также ответила хейтерам.

По словам Ани, после публикации милого видео с отдыха, она получила множество позитивных комментариев и комплиментов. Однако, были и те, кто раскритиковал фигуру звезды, называя ее толстой. Тринчер молчать не стала и ответила на самые жесткие комментарии в свой адрес.

Также певица призналась, что никогда не считала свою фигуру идеальной, при этом сторис она сопроводила очередным откровенным снимком в белье, на котором выглядит очень стройной и подтянутой. "Не было ни одного дня, чтобы я себе сказала – у меня идеальная фигура", - подписала сторис Тринчер.

Отметим, что ранее певица опубликовала ряд видео в сторис, на которых вертела прелестями в разных стильных бикини. Также на днях Анна опубликовала фото с отдыха, на которых также демонстрировала фигуру и формы в купальнике.

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