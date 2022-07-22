Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка після початку війни активно популяризувала українську кухню в Європі, а також стала героєм мемом про українські страви. Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу вирішив пожартувати, опублікувавши новий пост.

"Згортаю пошуки дружини. У твіттері мені вже знайшли метч", - написав Клопотенко.

А до цього Клопотенко зізнався, хто навчив його варити борщ:

"Борщ мене навчив батькові варити. Я був маленьким, ще дуже не дотягував до 10-ти років, у житті нічого не розумів, тільки очима моргав. Але батько своїм вчинком дав мені якийсь зародок кохання до України. Це я лише недавно зрозумів Коли мені виповнилося через 30 років, ось воно справді все якось так і сталося, коли я про це думаю: тато, його проукраїнські цінності та борщ, який ми варимо разом. цей спогад дає мені багато сил рухати Україну у своїй сфері та просто гріє", - написав зірка.

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