Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко сделал себе маникюр. Многим подписчикам показалось, что Евгений разукрасил ногти в цвет российского триколора, после чего на звезду "Мастер Шеф" обрушился шквал критики.

Потому кулинар снова изменил маникюр, что продемонстрировал в своих Инстаграм-Сториз.

На этот раз Евгений Клопотенко покрасил ногти в цветах флага нашей страны. Звезда отметил, что так мы победим россию в войне. Клопотенко заявил, что задача жителей Украины – создавать украинское.

"Помните, я говорил: они уничтожают – мы создаем. Так мы победим. Целую", - написал он в одном из своих постов.

На опубликованных кадрах видно, что ноготь на мизинце Клопотенко желтого цвета, а безымянный палец – синего.

"Вот видите, желтый это, желтый, а не белый", - добавил звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко надпись к фото в личном сториз.

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