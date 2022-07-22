Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда после начала войны активно начал популяризировать украинскую кухню в Европе, а также стал героем мемом об украинских блюдах. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз решил подшутить, опубликовав новый пост.

"Сворачиваю поиски жены. В твиттере мне уже нашли мэтч", - написал Клопотенко.

А до этого Клопотенко признался, кто научил его варить борщ:

"Борщ меня научил отцу варить. Я был маленьким, еще очень не дотягивал до 10-ти лет, в жизни ничего не понимал, только глазами моргал. Но отец своим поступком дал мне какой-то зародыш любви к Украине. Это я только недавно понял, когда мне исполнилось через 30 лет. Вот оно действительно все как-то так и произошло, когда я об этом думаю: папа, его проукраинские ценности и борщ, который мы варим вместе. Как вы понимаете, это оказало большое влияние на меня. Сейчас это воспоминание дает мне много сил двигать Украину в своей сфере и просто греет", - написал звезда.

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