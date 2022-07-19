"Чувствую еще больше энергии работать в своем направлении, потому что кулинария – это тоже о силе".

Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился историей, от которой у него до сих пор мурашки бегают по коже. Ее кулинар опубликовал на своей странице в Инстаграм.

"В одном киевском батальоне, который сейчас находится на передовой, готовят по моим рецептам для школьных столовых. Не знаю, как обрисовать эти эмоции. Мне приятно, и я благодарен. Благодарен, что защищают, что смелы, что позволяют стране существовать. Чувствую еще больше энергии работать в своем направлении, потому что кулинария – это тоже о силе", - рассказал Евгений Клопотенко.

Кулинар отметил, что его школьное меню действительно может пригодиться сейчас тем, кто готовит на большое количество людей. Особенно волонтерам или военным, когда нужна еда из доступных продуктов, простыми процессами и где все уже просчитано.

Стоит отметить, что над наполнением школьного меню работал Евгений Клопотенко с командой "Cult Food". В меню даже появились безглютеновые блюда для детей с особыми диетическими потребностями. Шеф-повар изобрел 160 блюд.

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